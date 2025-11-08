Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında eski kaptanı Joao Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Alanyaspor'u konuk etti.
Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un golünü 15. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Konuk ekip Alanyaspor'un golü ise 73. dakikada Ianis Hagi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligdeki son iki maçından beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavili ekip ligdeki puanını da 25'ye çıkartarak 3. sırada yer aldı.
Konuk ekip Alanyaspor'un ise galibiyet hasreti 3 maça yükselirken, 15 puanla 8. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Trabzonspor, Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.
FATİH TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.
Bordo-mavili takımda, zorlu karşılaşma öncesi sakat oyuncular sıkıntı oluşturdu. Ligin 11 haftasında stoperde birlikte görev yapan Savic ve Batagov'un yanı sıra Serdar Saatçı'nın da sakatlanması nedeniyle bu mevkide Baniya ve Okay Yokuşlu zorunlu olarak görev aldı.
Teknik direktör Fatih Tekke, Muçi'yi ise yedek kulübesinde oturturken bu oyuncunun yerine Olaigbe'yi tercih ederek üçüncü değişikliğini yaptı.
TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK
Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, genç oyuncu Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce ile kırmızı kart cezalısı Bouchouari, kadroda yer almadı.
Eksiklerin fazla oluşu nedeniyle 21 kişilik kadroyu tamamlayamayan Trabzonspor'un listesinde 20 oyuncu yer aldı.
TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Trabzonspor taraftarı, karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermedi.
Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar göze çarparken az sayıda Corendon Alanyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
ONUACHU, TRABZONSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ
Mücadelede dakikalar 16'yı gösterirken Trabzonspor adına sahneye Paul Onuachu çıktı. Nijeryalı golcü, hızlı gelişen atakta Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla yay üzerinde topla buluştu. Onuachu, topu aldıktan sonra şık bir dönüşle ceza sahasına girdi. Topu ayağından fazla açan Onuachu, sağ ayağını uzatıp topa dokundu ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.
TRABZONSPOR, FOLCARELLI İLE GOLE YAKLAŞTI
Trabzonspor'un 24. dakikada gelişen atağında Folcarelli, sol ayağıyla kaleye yay civarından sert bir şut çıkardı. Top sol direğin yanında dışarıya gitti.
ALANYASPOR'DA SAKATLIK
Konuk ekip Alanyaspor'da sakatlanan Ruan, 36. dakikada yerini Enes Keskin'e bıraktı.
FOLCARELLI'NİN KAFASI AZ FARKLA DIŞARIDA
Trabzonspor, ikinci yarının başında gole yaklaştı. Zubkov'un ortasıyla 48. dakikada ceza sahasında bulunan Tim Jabol Folcarelli'nin kale ağzından yaptığı kafa vuruşunda top üstten az darkla auta gitti.
ALANYASPOR, GOLE YAKLAŞTI
Konuk ekip Alanyaspor, dakikalar 55'i gösterirken gole yaklaştı. Ümit'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Ui-jo, sol ayağıyla yakın köşeye sert bir şut çıkardı. Kaleci Onana, topu kornere çeldi.
IANIS HAGI, UZAKLARDAN ATTI
Alanyaspor, 73. dakikada beraberlik golünü buldu. Konuk ekipte Maestro'nun pasıyla topla buluşan Hagi, yayın solundan sol ayağıyla sol köşeye sert ve falsolu bir şut çıkardı. Top kaleci Onana'nın bakışları eşliğinde sol üst köşede ağlarla buluştu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Pina'nın uzun pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı çizgisi önünde Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
15. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Onana'nın ceza alanından eliyle başlattığı topu sol kanattan Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıyarak Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen top Onuachu'ya çarparak filelere gitti: 1-0
22. dakikada Maestro'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Onana'nın önünden seken top yandan auta gitti.
27. dakikada uzak mesafeden Olaigbe'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçen top yandan auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...
