08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
20:00
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-034'
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
0-04'
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
20:00
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
20:30
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
0-0DA
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
20:30
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
1-1DA
08 Kasım
Everton-Fulham
1-0DA
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
20:30
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
1-172'
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
2-176'
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
0-176'
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-075'
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
19:00
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Trabzonspor'a eski kaptanı Joao Pereira'dan çelme!

Trabzonspor, eski kaptanı Joao Pereira'nın çalıştırdığı Alanyaspor ile Akyazı'da 1-1 berabere kaldı.

calendar 08 Kasım 2025 18:59
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a eski kaptanı Joao Pereira'dan çelme!
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında eski kaptanı Joao Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Alanyaspor'u konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un golünü 15. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Konuk ekip Alanyaspor'un golü ise 73. dakikada Ianis Hagi'den geldi.


Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligdeki son iki maçından beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavili ekip ligdeki puanını da 25'ye çıkartarak 3. sırada yer aldı.

Konuk ekip Alanyaspor'un ise galibiyet hasreti 3 maça yükselirken, 15 puanla 8. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Trabzonspor, Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.

FATİH TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Bordo-mavili takımda, zorlu karşılaşma öncesi sakat oyuncular sıkıntı oluşturdu. Ligin 11 haftasında stoperde birlikte görev yapan Savic ve Batagov'un yanı sıra Serdar Saatçı'nın da sakatlanması nedeniyle bu mevkide Baniya ve Okay Yokuşlu zorunlu olarak görev aldı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Muçi'yi ise yedek kulübesinde oturturken bu oyuncunun yerine Olaigbe'yi tercih ederek üçüncü değişikliğini yaptı.

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, genç oyuncu Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce ile kırmızı kart cezalısı Bouchouari, kadroda yer almadı.

Eksiklerin fazla oluşu nedeniyle 21 kişilik kadroyu tamamlayamayan Trabzonspor'un listesinde 20 oyuncu yer aldı.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Trabzonspor taraftarı, karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermedi.

Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar göze çarparken az sayıda Corendon Alanyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. 



ONUACHU, TRABZONSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

Mücadelede dakikalar 16'yı gösterirken Trabzonspor adına sahneye Paul Onuachu çıktı. Nijeryalı golcü, hızlı gelişen atakta Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla yay üzerinde topla buluştu. Onuachu, topu aldıktan sonra şık bir dönüşle ceza sahasına girdi. Topu ayağından fazla açan Onuachu, sağ ayağını uzatıp topa dokundu ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 



TRABZONSPOR, FOLCARELLI İLE GOLE YAKLAŞTI

Trabzonspor'un 24. dakikada gelişen atağında Folcarelli, sol ayağıyla kaleye yay civarından sert bir şut çıkardı. Top sol direğin yanında dışarıya gitti.

ALANYASPOR'DA SAKATLIK

Konuk ekip Alanyaspor'da sakatlanan Ruan, 36. dakikada yerini Enes Keskin'e bıraktı.

FOLCARELLI'NİN KAFASI AZ FARKLA DIŞARIDA

Trabzonspor, ikinci yarının başında gole yaklaştı. Zubkov'un ortasıyla 48. dakikada ceza sahasında bulunan Tim Jabol Folcarelli'nin kale ağzından yaptığı kafa vuruşunda top üstten az darkla auta gitti.

ALANYASPOR, GOLE YAKLAŞTI

Konuk ekip Alanyaspor, dakikalar 55'i gösterirken gole yaklaştı. Ümit'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Ui-jo, sol ayağıyla yakın köşeye sert bir şut çıkardı. Kaleci Onana, topu kornere çeldi.

IANIS HAGI, UZAKLARDAN ATTI

Alanyaspor, 73. dakikada beraberlik golünü buldu. Konuk ekipte Maestro'nun pasıyla topla buluşan Hagi, yayın solundan sol ayağıyla sol köşeye sert ve falsolu bir şut çıkardı. Top kaleci Onana'nın bakışları eşliğinde sol üst köşede ağlarla buluştu. 



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Pina'nın uzun pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı çizgisi önünde Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

15. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Onana'nın ceza alanından eliyle başlattığı topu sol kanattan Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıyarak Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen top Onuachu'ya çarparak filelere gitti: 1-0

22. dakikada Maestro'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Onana'nın önünden seken top yandan auta gitti.

27. dakikada uzak mesafeden Olaigbe'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçen top yandan auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
