Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada kafayla Simon Banza attı. Banza, bu golle birlikte Süper Lig'de 18 gole ulaştı.
TRABZONSPOR'DA SAKATLIK
Konuk ekip Trabzonspor'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Tim Jabol Folcarelli, sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Trabzonspor'da sakatlanan Folcarelli yerine 34. dakikada Ozan Tufan oyuna dahil oldu.
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ligde çıktığı beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etti. Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçıyla birlikte bu sezon ligde ikinci deplasman galibiyetini elde etti. Trabzonspor, daha önce yine Fatih Tekke yönetiminde Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.
Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini elde eden Trabzonspor, ligde 42 puana yükseldi. Ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Adana Demirspor, -2 puanda kaldı.
Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavili ekip, hafta arasında ise perşembe günü Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Adana Demirspor, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada altıpasta topla buluşan Cham'ın vuruşunda savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
24. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Murat Uğur Eser'de kaldı.
45. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kornerden gelen topta ceza sahasında Banza, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Cihan Çanak'ın sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Ozan Tufan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
59. dakikada kornerden gelen topa Batagov'un ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
68. dakikada ceza sahasında topla buluşan Visca'nın vuruşunda kaleci Murat Uğur Eser topu kurtardı.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Anıl Usta, Emrah Ünal
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 62 Maestro), İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Ozan Demirbağ (Dk. 62 Salih Kavrazlı), Aimbetov (Dk. 62 Yusuf Barası)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Folcarelli (Dk. 34 Ozan Tufan), Cihan Çanak (Dk. 58 Zubkov), Cham (Dk. 58 Arif Boşluk), Visca (Dk. 84 Okay Yokuşlu), Banza
Gol: Dk. 45 Banza (Trabzonspor)
Sarı kart: 45+1 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada kafayla Simon Banza attı. Banza, bu golle birlikte Süper Lig'de 18 gole ulaştı.
TRABZONSPOR'DA SAKATLIK
Konuk ekip Trabzonspor'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Tim Jabol Folcarelli, sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Trabzonspor'da sakatlanan Folcarelli yerine 34. dakikada Ozan Tufan oyuna dahil oldu.
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ligde çıktığı beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etti. Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçıyla birlikte bu sezon ligde ikinci deplasman galibiyetini elde etti. Trabzonspor, daha önce yine Fatih Tekke yönetiminde Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.
Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini elde eden Trabzonspor, ligde 42 puana yükseldi. Ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Adana Demirspor, -2 puanda kaldı.
Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavili ekip, hafta arasında ise perşembe günü Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Adana Demirspor, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada altıpasta topla buluşan Cham'ın vuruşunda savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
24. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Murat Uğur Eser'de kaldı.
45. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kornerden gelen topta ceza sahasında Banza, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Cihan Çanak'ın sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Ozan Tufan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
59. dakikada kornerden gelen topa Batagov'un ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
68. dakikada ceza sahasında topla buluşan Visca'nın vuruşunda kaleci Murat Uğur Eser topu kurtardı.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Anıl Usta, Emrah Ünal
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 62 Maestro), İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Ozan Demirbağ (Dk. 62 Salih Kavrazlı), Aimbetov (Dk. 62 Yusuf Barası)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Folcarelli (Dk. 34 Ozan Tufan), Cihan Çanak (Dk. 58 Zubkov), Cham (Dk. 58 Arif Boşluk), Visca (Dk. 84 Okay Yokuşlu), Banza
Gol: Dk. 45 Banza (Trabzonspor)
Sarı kart: 45+1 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)