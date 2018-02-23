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Trabzonspor 4 eksikle Alanya'ya gitti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Alanya'ya giden Trabzonspor kafilesinde Castillo, kaleci Esteban, Mustafa Akbaş ve Abdürrahim Dursun yer almadı.

Kaynak: AA
Trabzonspor 4 eksikle Alanya'ya gitti
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23 Şubat 2018 14:50
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç için Alanya'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sabah basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip, THY'ye ait özel uçakla Alanya'ya hareket etti.

Kafilede, sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, kaleci Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş ve Abdürrahim Dursun yer almadı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

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