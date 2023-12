Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Trabzonspor , sahasında 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadeleyi Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.Trabzonspor, 3. dakikada Taxiarchis Fountas ile öne geçti. Çorum FK, bu gole 17. dakikada Thomas Verheijdt ile karşılık verdi. Trabzonspor, 19'da bu kez Enis Destan ile skoru 2-1 yaptı.İlk yarıda başka gol olmadı ve Trabzonspor soyunma odasına 2-1 önde gitti.Trabzonspor'da 61'de sahneye çıkan Anastasios Bakasetas, durumu 3-1'e taşıdı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti.Trabzonspor, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Bordo-mavililerin bu turdaki rakibi cuma günü çekilecek kuranın ardından belli olacak. Çorum FK ise Türkiye Kupası'na veda etti.Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor, Süper Lig'de hafta sonunda Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Çorum FK, 1. Lig'de sahasında BB Erzurum'u konuk edecek.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çorum FK ile oynanan maçta kadroda büyük bir değişim yaptı. Ligde oynanan son Kayserispor maçının 11'inden Uğurcan, Baniya, Eren ve Visca'yı sahaya süren Avcı, bu maçtan farklı olarak Mehmet Can, Benkovic, Mendy, Umut Güneş, Fouantas, Bakasetas ve Enis Destan olmak üzere 7 oyuncuya da 11'de şans verdi.Trabzonspor ile Çorumspor arasında oynanan maçta seremoniye Başkan Ertuğrul Doğan'ın özel davetlisi olarak şehit ailelerinin çocukları çıktı.Trabzonspor'un kupadaki ilk sınavında tribünlerin büyük bir bölümü boş kaldı. Taraftar gruplarının olduğu bölümde yoğunluk dikkat çekerken, diğer bölgelerdeki taraftar sayısının az olduğu görüldü. Bu arada misafir takım taraftarları da tribünde yerini alarak takımlarına destek verdi.Trabzonspor taraftarları kale arkası tribününe Gazze'de yaşanan İsrail saldırılarını kınayan bir pankart astı. Pankartta, "Masumlara ve mazlumlara yapılan saldırıları lanetliyoruz" ifadelerine yer verilip, saldıralarda ölen çocukların fotoğrafları da kullanıldı.3. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sağ çaprazdan ceza alanı son çizgisine inen Visca'nın yerden pasında Fountas, gelişine yerden düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-017. dakikada konuk takı beraberliği sağladı. Ahmet İlhan Özek sağ çaprazdan ceza alanı girerek topu altı pas içerisindeki Verheydt'in önüne çıkardı. Bu futbolcu ayağını uzatarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-119. dakikada Trabzonspor, üstünlüğü tekrar sağladı. Bakasetas'ın pasında savunmanın arkasında Enis Destan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 2-1İlk yarı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.Trabzonspor, 61. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Fountas'ın soldan ortasında, Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Ali Türkan'dan dönen topu Bakasetas, filelere yolladı: 3-1Bordo-mavililer, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura çıktı.Papara ParkDirenç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Cem ÖzbayUğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Dk. 81 Larsen), Mendy, Umut Güneş (Dk. 64 Abdülkadir Ömür), Bakasetas (Dk. 64 Bardhi), Visca (Dk. 70 Teklic), Fountas (Dk. 70 Berat Özdemir), Enis DestanAli Türkan, Atakan Cangöz, Berkay Can Değirmencioğlu (Dk. 28 Atakan Akkaynak), Adem Doğan, Süleyman Luş, Murat Yıldırım (Dk. 72 Ologo), Suat Kaya, Massis, Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Nalepa), Ahmet İlhan Özek (Dk. 62 Eren Aydın), Verheydt (Dk. 72 Ahmet Sağat)Dk. 3 Fountas, Dk. 19 Enis Destan, Dk. 61 Bakasetas (Trabzonspor) Dk. 17 Verheydt (Ahlatcı Çorum FK)Dk. 12 Bakasetas, Dk. 36 Umut Güneş (Trabzonspor) Dk. 12 Atakan Cangöz (Ahlatcı Çorum FK)