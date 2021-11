Trabzon şampiyonluğa inanıyor: 'O sene, bu sene'

Spor Toto Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor'un taraftarı, takımlarının sezon sonunda mutlu sona ulaşacağına inanıyor.Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 yenerek, 30 puanla zirvedeki yerini koruyan ve en yakın takipçisine 7 puan fark atan Trabzonspor, bordo-mavili taraftarların şampiyonluk umutlarını erken artırdı.Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon oynadığı maçlarda henüz mağlubiyetle tanışmayan Karadeniz temsilcisinin, şampiyonluk adaylarından Galatasaray'a 9, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de 10'ar puan fark atması Trabzon'da 7'den 70'ye herkesi mutlu etti.Trabzonspor'un Süper Lig'deki başarılı performansından fazlasıyla memnun olan bordo-mavili taraftarlar, sezon sonunda takımlarının şampiyon olacağına yürekten inanıyor.Kent meydanında ayakkabı boyacılığı yapan Şenol Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluğa gönülden inandıklarını belirterek, "Kesinlikle, 'bu sene, o sene' diyoruz. Bütün şehir kenetlenmiş durumda." dedi.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok güzel bir takım kurduğunu, ikinci yarı yapılacak transferlerle takımın daha da güçleneceğine inandığını dile getiren Karaman, "Takım kenetlenmiş durumda. Bakasetas bile 30 yıldır Trabzonluymuş gibi top oynuyor. Ben 45 yaşındayım, şampiyonluk gördüysem de hayal meyal hatırlıyorum. Çok küçüktüm. Bu sene inşallah Trabzonspor şampiyon olacak. Bütün hüznümüz de mutluluğumuz da her şeyimiz Trabzonspor." diye konuştu.Karaman, "Yatıyoruz Trabzonspor, kalkıyoruz Trabzonspor. Her yeri Trabzonspor forması atkısıyla süsledim. İnanıyoruz. Bu sene şampiyon olacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Pastane çalışanı Zeki Korkmaz da en son, kendisinin doğduğu yıl Trabzonspor'un şampiyon olduğunu, bu sene mutlu sona ulaşacaklarını aktararak, "Bir problem yaşamazsak inşallah bu sene, o sene olacak. Bazen eskilere takılıyoruz ama onlara takılmazsak, birlik ve beraberlik içinde bu sene ipi göğüsleyeceğiz. Trabzonspor anlatılmaz, yaşanır. Kalp atışı, aşk gibidir. Aşık olduğunda insan nasıl heyecanlanırsa Trabzonspor bizde de öyledir." diye konuştu.Balıkçı Gökmen Aydın ise Trabzonspor'un her alanda iyi yolda olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Futbolcu kardeşlerimizin de inşallah bu sene şampiyonluğu bize yaşatmalarını istiyoruz. Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. Trabzonspor kazanınca mutlu oluyoruz. Trabzonspor demek benim sevdam demektir. Gurur duyuyorum takımımla. Trabzonspor kazanınca daha zevkli çalışıyoruz, onlar yenerse bize huzur veriyor, yenilince herkes üzülüyor."Emekli Faruk Soydaş da şehrin şampiyonluk için kenetlendiğini, teknik direktör Abdullah Avcı'nın önderliğinde mutlu sona ulaşacaklarını anlatarak, ligin ikinci yarısında Trabzonspor'un daha başarılı olacağını dile getirdi.Bordo-mavili takımın eski futbolcularından Ünsal Karaçomak ise şampiyonluğu çok özlediklerini, bu sene şampiyonluk hasretine son vereceklerine inandığını söyledi.Karaçomak, 20-25 senedir şampiyonluğa hasret olduklarını belirterek, şöyle devam etti:"25 yaşındaki bir adam şampiyonluk göremedi. İnşallah bu sene şampiyonluğu tadacaklar. Temennimiz odur. Faroz Mahallesi bu konuda Trabzon'un başını çeker. Çok özledik şampiyonluğu. Yöneticisiyle, hocasıyla, taraftarıyla bir bütün olacağız. Bu yasaklar da kalkacak inşallah, daha iyi olacak. Stadımız dolunca seyircimiz itici bir güç. Bununla beraber inşallah şampiyonluğu kucaklayacağız bu sene. Benim şüphem yok. Allah'ın izniyle topçularımız sakatlanmasın, özlediğimiz hasrete kavuşacağız. 7'den 70'ye yüzümüz gülecek."