Trabzon'da Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı.



Bordo-mavililerden yapılan açıklamada Yusuf Sarı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi.



Öte yandan Yusuf Sarı, Çaykur Rizespor ile sözleşme imzaladı.



Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;



"Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı arasındaki 18.06.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."





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