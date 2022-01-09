Trabzon'da Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı.
Bordo-mavililerden yapılan açıklamada Yusuf Sarı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi.
Öte yandan Yusuf Sarı, Çaykur Rizespor ile sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;
"Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı arasındaki 18.06.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."
Bordo-mavililerden yapılan açıklamada Yusuf Sarı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi.
Öte yandan Yusuf Sarı, Çaykur Rizespor ile sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;
"Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı arasındaki 18.06.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."