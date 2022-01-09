Trabzon'da Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Trabzon'da Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı
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09 Ocak 2022 19:35
Trabzonspor'da Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada Yusuf Sarı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

Öte yandan Yusuf Sarı, Çaykur Rizespor ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı arasındaki 18.06.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."


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