Trabzon'da tutuklanan taraftarlar için eylem!

Trabzon Barosu avukatları, tutuklanan taraftarlar için eylem yaptılar.

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Trabzon'da tutuklanan taraftarlar için eylem!
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21 Mart 2024 12:32
Trabzon Barosuna bağlı avukatlar, Fenerbahçe maçının ardından bazı taraftarlar için verilen tutuklama kararını protesto etti.

Trabzon Barosu öncülüğünde toplanarak, Avukatlar Yomra'da ki Adliye Sarayı'nın önüne "Sadece Adalet İstiyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı

Avukatlar ardından bir dakikalık sessiz bir şekilde sürdürdükleri protestolarını, sonrasında alkışlarla sona erdirdi. 

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