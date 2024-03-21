Trabzon'da tutuklanan taraftarlar için eylem!

Trabzon Barosuna bağlı avukatlar, Fenerbahçe maçının ardından bazı taraftarlar için verilen tutuklama kararını protesto etti.



Trabzon Barosu öncülüğünde toplanarak, Avukatlar Yomra'da ki Adliye Sarayı'nın önüne "Sadece Adalet İstiyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı



Avukatlar ardından bir dakikalık sessiz bir şekilde sürdürdükleri protestolarını, sonrasında alkışlarla sona erdirdi.





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