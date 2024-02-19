Townsend: 'Geldiğim ve oynadığım Luton birbirinden farklı'

Premier Lig'de düşmenin en büyük adayları arasında bulunan ancak evinde oynadığı güçlü oyunla küme düşme hattının üstünde bulunan Luton Town izleyicilerin takdirini almış durumda.



Ancak Luton yalnızca taraftarların değil kendi yıldız oyuncusu Andros Townsend'in de beklediğinden daha iyi durumda.



32 yaşındaki İngiliz futbolcu Daily Mail'e yaptığı açıklamada geldiği ve şu andaki Luton Town'ın çok farklı olduğunu söyledi.



İşte Townsend'in o açıklaması:



"Dürüst olmam gerekiyor. Luton Town'ın oyununu izlediğimde kesnilikle Derby'nin 11 puanla rekor şekilde küme düştüğü sezonu yaşayacağını düşündüm. Tembel insanlar Luton'u izlemeden ön yargılı şekilde çalışmadan bu kararı verdi. Benim transfer olduğum Luton ile şimdiki Luton arasında çok büyük bir fark var."





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