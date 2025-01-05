Lens'te David Costa, 61. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Toulouse'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Zakaria Aboukhlal, penaltıdan kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Toulouse, 24 puana ulaştı. Lens de 24 puanda kaldı.



Ligue 1'in 17. haftasında Lens, Le Havre'ye konuk olacak. Toulouse ise Strasbourg'u ağırlayacak.



KEVIN DANSO NE YAPTI?



Fenerbahçe ile anılan Lensli stoper Kevin Danso, 90 dakika forma giydi ve 31. dakikada sarı kart gördü.



JOSHUA KING 74'TE ÇIKTI



Öte yandan Toulouse'ta forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Joshua King , ilk 11'de başladığı mücadelede 74 dakika sahada kaldı.





Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Lens, Toulouse'u mağlup etti.Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.