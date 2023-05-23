Tottenham'ın yeni adayı: Arne Slot

Teknik direktör Antonio Conte'yle yollarını ayırdığından bu yana teknik direktör arayışında olan Tottenham yeni hocasını buldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Tottenham'ın yeni adayı: Arne Slot
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mayıs 2023 21:34
Tottenham'da sezona kötü başlamasıyla ve başkan Levy'le yaşadığı büyük kavgadan sonra takımdan ayrılan Antonio Conte yerine bir türlü istenilen teknik direktörü bulamamıştı. The Guardian'ın haberine göre Feyenoord'u şampiyonluğa taşıyan Arne Slot Londra ekibinde öncelikli hedef haline geldi.

6 SENE SONRA İLK ŞAMPİYONLUK

En son şampiyonluğu 2017 yılında kazanan Feyenoord'u 6 sene sonra şampiyonluğa ulaştıran Arne Slot Londra ekibine sıcak bakıyor. İngiliz basınına göre Arne Slot'un menajeri ve Feyenoord yetkilileri son kez bir araya gelip resmi olarak ayrılmak sitediklerini bildirecekler.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery