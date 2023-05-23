Tottenham'ın yeni adayı: Arne Slot

Tottenham'da sezona kötü başlamasıyla ve başkan Levy'le yaşadığı büyük kavgadan sonra takımdan ayrılan Antonio Conte yerine bir türlü istenilen teknik direktörü bulamamıştı. The Guardian'ın haberine göre Feyenoord'u şampiyonluğa taşıyan Arne Slot Londra ekibinde öncelikli hedef haline geldi.



6 SENE SONRA İLK ŞAMPİYONLUK



En son şampiyonluğu 2017 yılında kazanan Feyenoord'u 6 sene sonra şampiyonluğa ulaştıran Arne Slot Londra ekibine sıcak bakıyor. İngiliz basınına göre Arne Slot'un menajeri ve Feyenoord yetkilileri son kez bir araya gelip resmi olarak ayrılmak sitediklerini bildirecekler.



