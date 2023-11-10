Tottenham'a iki yıldızından kötü haber

Premier Lig'de Chelsea ile oynadığı karşılaşmada iki önemli oyuncusu Micky van de Ven ile James Maddison'ı kaybeden Tottenham Hotspur'a kötü haber geldi.



TNT Sports'a konuşan Teknik Direktör Ange Postecoglou, oyuncuların son durumunu açıkladı.



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İki isminde sakatlığının uzun süreceğini söyleyen Postecoglou, ''Micky Van de Ven'in diz sakatlığının oldukça ciddi olduğunu biliyorduk. Muhtemelen o birkaç ay olamayacak. Yeni yıla kadar bizimle olamayacak. James Maddison ise düşündüğümüzden çok daha kötü. Ayak bileğinden sakatlandı ama ertesi gün pek iyi değildi. Bu yüzden onu kontrole gönderdik. Sonuç onun için de iyi olmadı. O da bir süre bizimle olamayacak.'' dedi.



Yunan çalıştırıcı ayrıca, Ben Davies ve Pedro Porro'nun son durumlarının iyi olduğunu ve karşılaşmaya çıkabileceklerini söyledi.





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