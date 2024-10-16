Torreira için flaş transfer iddiası!

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira için Arjantin'den Boca Juniors iddiası gündeme geldi.
Arjantinli gazeteci Damian Rancez, Uruguaylı orta saha oyuncusunun Boca Juniors'a transfer olması konusunda her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
"GELMEYE DAHA YAKIN"
Rancez, "Torreira'nın Boca'da oynaması için her şey yolunda gidiyor. Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin hedefinde o var ve Leandro Paredes'e göre gelmeye daha yakın" sözlerini sarf etti.
Torreira için daha önce de Boca Juniors iddiaları gündeme gelmiş, 28 yaşındaki futbolcu da kariyerinde bir gün Boca Juniors'ta oynamak istediğini ve Galatasaray'ın Avrupa'daki son takımı olabileceğini söylemişti.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray forması altında 3 kupa kazanan Torreira, sarı-kırmızılılarda çıktığı 93 maçta 2 gol attı ve 8 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Arjantinli gazeteci Damian Rancez, Uruguaylı orta saha oyuncusunun Boca Juniors'a transfer olması konusunda her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
"GELMEYE DAHA YAKIN"
Rancez, "Torreira'nın Boca'da oynaması için her şey yolunda gidiyor. Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin hedefinde o var ve Leandro Paredes'e göre gelmeye daha yakın" sözlerini sarf etti.
Torreira için daha önce de Boca Juniors iddiaları gündeme gelmiş, 28 yaşındaki futbolcu da kariyerinde bir gün Boca Juniors'ta oynamak istediğini ve Galatasaray'ın Avrupa'daki son takımı olabileceğini söylemişti.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray forması altında 3 kupa kazanan Torreira, sarı-kırmızılılarda çıktığı 93 maçta 2 gol attı ve 8 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.