Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Göztepe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren yıldız orta saha oyuncusu, "Aradan sonra kazanmamız çok önemliydi. İyi bir takıma karşı mücadele ettik. Biz de fırsatları kullanmaya çalıştık. Yeni seneye iyi başlamamız çok iyi. İkinci olan Fenerbahçe ile puan farkını sürdürdüğümüz için mutluyuz." dedi.
Torreira, maç sonu üçlü çektirmekte zorlanan Sara ile ilgili olarak, "Gabriel Sara'ya hafta içi üçlüyü çalıştırmamız gerekiyor. Geldiğinden beri çok iyi işler yapıyor. Çok çalışkan bir oyuncu. Takım için hep birlikte böyle devam etmeliyiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
"DÜNYA ÇAPINDA BİR KULÜBÜZ!"
GSTV'ye de konuşan Torreira, "Galatasaray dünya çapında bir kulüp. Üç kulvarda da kayıp kabul edilemez. Türkiye Kupası'ndan erken elenmiştik, şimdi daha da odaklanmalıyız. Taraftarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Avrupa'ya da sırası geldiğinde odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
Mücadeleyi değerlendiren yıldız orta saha oyuncusu, "Aradan sonra kazanmamız çok önemliydi. İyi bir takıma karşı mücadele ettik. Biz de fırsatları kullanmaya çalıştık. Yeni seneye iyi başlamamız çok iyi. İkinci olan Fenerbahçe ile puan farkını sürdürdüğümüz için mutluyuz." dedi.
Torreira, maç sonu üçlü çektirmekte zorlanan Sara ile ilgili olarak, "Gabriel Sara'ya hafta içi üçlüyü çalıştırmamız gerekiyor. Geldiğinden beri çok iyi işler yapıyor. Çok çalışkan bir oyuncu. Takım için hep birlikte böyle devam etmeliyiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
"DÜNYA ÇAPINDA BİR KULÜBÜZ!"
GSTV'ye de konuşan Torreira, "Galatasaray dünya çapında bir kulüp. Üç kulvarda da kayıp kabul edilemez. Türkiye Kupası'ndan erken elenmiştik, şimdi daha da odaklanmalıyız. Taraftarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Avrupa'ya da sırası geldiğinde odaklanacağız." ifadelerini kullandı.