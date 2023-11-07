Torino, evinde kazandı!

Torino, ligde sahasında Sassuolo'yu 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Torino, evinde kazandı!
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07 Kasım 2023 00:47
İtalya Serie A'da Torino ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Torino, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Torino'ya galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Antonio Sanabria ve 68. dakikada Nikolas Vlasic attı. Sassuolo'nun tek golü 18. dakikada Kristian Thorstvedt'ten geldi.

Bu sonucun ardından Torino, arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve 15 puana yükseldi. Sassuolo, 11 puanda kaldı.

Torino ligde gelecek hafta Monza deplasmanına gidecek. Sassuolo sahasında Salernitana'yı ağırlayacak.

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