Toni Kroos: 'İyi ki o formayla şampiyonluk kazandık'

Podcast yayınına konuk olan Real Madrid'in yıldız orta sahası Toni Kroos, 2019-2020 sezonunda Real Madrid ile şampiyonluk yaşadığı altın rengi detaylı beyaz forma hakkında konuştu.



Toni Kroos Real Madrid'deki zamanının en değerli formalarından olan altın detaylı, zarif tasarımı nedeniyle Alman futbolcunun en değerli anılarından biri haline gelen formayı gözler önüne serdi.



"Şimdiye kadar oynadığım en güzel formaydı. Gerçek şu ki, bir yıl boyunca kendi kendime dedim ki: Bu formayla bir şampiyonluk kazanmalıyız. Bu formayla bir şampiyonluk kazanamazsak, bu bir küstahlık ve formaya saygısızlık. Tanrıya şükür sonunda şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.



Formasını değiştirmek bile istemediğini sözlerine ekleyen Kroos, "Formamı biriyle değiştirmek istemedim. 60 yaşında bile olsam o formayı eve götürmek istedim çünkü bir noktada bu formayı elimden alabileceklerini biliyordum." dedi.



"Guardiola bile o takımla başaramaz"



Toni Kroos buna ek olarak, dört sezon önce tarihinde ilk kez küme düştükten sonra Bundesliga 2'de puan durumunda yedinci olarak devam eden tarihi Hamburg'u devirdikleri andan da bahsetti.



Kroos, "En iyi teknik direktörler her kulüpte fark yaratabilirler. Öte yandan Guardiola bile Hamburg'da yükselmeyi başaramaz, bu çok açık" diyerek sözlerini tamamladı.





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