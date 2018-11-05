Toney Douglas: 'Play-off oynamayı bekliyoruz'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un oyuncusu Toney Douglas, ligde bu sezon da play-off oynamak istediklerini bildirdi.Douglas, yaptığı açıklamada, geçen sezon play-off oynadıklarını hatırlatarak, "Tabii ki bu sezon da ligde play-off oynamayı bekliyoruz. İki kulvarda yarışıyoruz. Maç maç düşünmemiz ve odaklanmamız gerekiyor. Güçlü bir şekilde sahada yer alıp, her maç ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bu şekilde oynamayı sürdürüp, sonuçların ne olacağını göreceğiz." dedi.Genç bir takım olduklarını ve kendisinin sahada liderlik rolünü üstlendiğini aktaran Douglas, "Grubun en tecrübeli oyuncusuyum. Genç arkadaşlarımız elbette bazı hatalar yapıyor. Kendilerini hızlı bir şekilde geliştirmeliler. Sahadaki oyunum, bu konuda onlara örnek olacaktır. Hem oyunda hem de dışarıda onlarla birlikteyim. Beni gözlemlemeleri, onları daha iyi yapacaktır." ifadelerini kullandı.İki hafta önce deplasmanda karşılaştıkları eski takımı Anadolu Efes karşısında 36 sayı, 7 asist ve 4 ribaundluk performansıyla ön plana çıkan ABD'li oyuncu, "Anadolu Efes maçına özel hazırlık yapmadım. Her zaman fazla çalışıyorum. Bu karşılaşma, bizim için sadece lig maçlarımızdan biriydi. Eski takımına karşı oynarken, kesinlikle kazanmak ister ve motive olursun. Anadolu Efes maçında takım olarak kazandık ve arkadaşlarımın bana büyük yardımı oldu." değerlendirmesinde bulundu.Son derece sadık bir taraftar grubuna sahip olduklarını da aktaran Douglas, daha çok galibiyet için onların desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.