TOFAŞ'tan Şampiyonlar Ligi'nde 2. galibiyet

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafa maçında Macaristan temsilcisi Falco Vulcano'yu deplasmanda 77-64 yendi.



Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk periyodu 21-11 üstün geçen TOFAŞ, soyunma odasına da 34-23 önde gitti.



Mücadelenin üçüncü çeyreğini de 53-43 önde tamamlayan TOFAŞ, salondan 77-64 galip ayrıldı.



TOFAŞ bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini elde ederken, Falco Vulcano ise dördüncü kez mağlup oldu.





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