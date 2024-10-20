TOFAŞ, Büyükçekmece'yi geçti

Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 93-86 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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TOFAŞ, Büyükçekmece'yi geçti
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20 Ekim 2024 18:14
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 93-86 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Çisil Güngör

TOFAŞ: Reed 24, Perez 27, Berk Demir 4, Obrien 6, Bankston 4, Özgür Cengiz, Yiğitcan Saybir 9, Trifunovic 15, Tolga Geçim 2, Thompson 2

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Franke 14, Emircan Koşut 10, Bora Satır, Love 14, Bruinsma 15, Gilmore 3, Erdi Gülaslan 8, Sajus 22, Arda Kaya

1. periyot: 24-21

Devre: 43-48

3. periyot: 61-69

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