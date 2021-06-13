Timothy Castagne EURO 2020'yi kapattı

Belçika teknik direktörü Roberto Martinez, Rusya maçında rakibiyle çarpışan ve oyuna devam edemeyen Castagne'in EURO 2020'de bir daha maça çıkamayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Timothy Castagne EURO 2020'yi kapattı
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13 Haziran 2021 02:18
Belçika'nın Rusya'yla karşı karşıya geldiği maçta rakibiyle çarpışan Timothy Castagne'nin turnuvanın kalanında forma giyemeyeceği açıklandı.

Maçın 25. dakikasında Kuzyaev ile çarpışan Castagne'nin sağ göz çukurunda iki kırık tespit edildiği belirtildi. Belçika teknik direktörü Roberto Martinez, Castagne'nin turnuvanın kalanında Leicesterlı savunma oyuncusunun oynayamayacağını belirtti.

25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Timoth Castagne'nin yerine maçta oyuna giren Meunier takımının ikinci golünü atmıştı.

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