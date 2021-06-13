Timothy Castagne EURO 2020'yi kapattı

Belçika'nın Rusya'yla karşı karşıya geldiği maçta rakibiyle çarpışan Timothy Castagne'nin turnuvanın kalanında forma giyemeyeceği açıklandı.
Maçın 25. dakikasında Kuzyaev ile çarpışan Castagne'nin sağ göz çukurunda iki kırık tespit edildiği belirtildi. Belçika teknik direktörü Roberto Martinez, Castagne'nin turnuvanın kalanında Leicesterlı savunma oyuncusunun oynayamayacağını belirtti.
25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Timoth Castagne'nin yerine maçta oyuna giren Meunier takımının ikinci golünü atmıştı.
Maçın 25. dakikasında Kuzyaev ile çarpışan Castagne'nin sağ göz çukurunda iki kırık tespit edildiği belirtildi. Belçika teknik direktörü Roberto Martinez, Castagne'nin turnuvanın kalanında Leicesterlı savunma oyuncusunun oynayamayacağını belirtti.
25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Timoth Castagne'nin yerine maçta oyuna giren Meunier takımının ikinci golünü atmıştı.