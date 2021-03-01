THY EuroLeague'de kader haftası

THY EuroLeague'de playofflara adım adım yaklaşırken, çift maç haftasında oynanacak kritik maçlar takımların kaderini belirleyecek. 27 ve 28. hafta maçları salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri oynanacak.



Çok büyük bir ivme yakalayan ve son 4 maçını kazanan Anadolu Efes, 2 Mart Salı Valencia ile 4 Mart Perşembe CSKA Moskova ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.



10 maçlık galibiyet serisi Türk derbisinde Anadolu Efes'e karşı sona eren Fenerbahçe Beko ise 3 Mart Çarşamba Armani Milano, 5 Mart Cuma ise ASVEL ile deplasmanda karşılaşacak.



İşte EuroLeague'de çift maç haftasının programı



2 Mart Salı



20.00 Khimki - Real Madrid

20.00 Zenit - Alba Berlin

20.30 Anadolu Efes - Valencia

21.00 Zalgiris - Asvel

22.00 Panathinaikos - Barcelona

22.05 Maccabi - CSKA Moskova

22.45 Kızılyıldız - Bayern Münih



3 Mart Çarşamba



21.00 Baskonia - Olympiakos

22.45 Armani Milano - Fenerbahçe Beko



4 Mart Perşembe



20.00 Zenit - Real Madrid

20.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova

22.05 Maccabi - Valencia

22.30 Bayern Münih - Panathinaikos



5 Mart Cuma



20.00 Khimki - Alba Berlin

21.00 Zalgiris - Armani Milano

22.00 Olympiakos - Kızılyıldız

22.45 Asvel - Fenerbahçe Beko

23.00 Barcelona - Baskonia



