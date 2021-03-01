THY EuroLeague'de kader haftası

THY EuroLeague'de 27 ve 28. hafta maçları bu hafta içi oynanacak.

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THY EuroLeague'de kader haftası
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01 Mart 2021 12:44
THY EuroLeague'de playofflara adım adım yaklaşırken, çift maç haftasında oynanacak kritik maçlar takımların kaderini belirleyecek. 27 ve 28. hafta maçları salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri oynanacak.

Çok büyük bir ivme yakalayan ve son 4 maçını kazanan Anadolu Efes, 2 Mart Salı Valencia ile 4 Mart Perşembe CSKA Moskova ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

10 maçlık galibiyet serisi Türk derbisinde Anadolu Efes'e karşı sona eren Fenerbahçe Beko ise 3 Mart Çarşamba Armani Milano, 5 Mart Cuma ise ASVEL ile deplasmanda karşılaşacak.

İşte EuroLeague'de çift maç haftasının programı

2 Mart Salı

20.00 Khimki - Real Madrid
20.00 Zenit - Alba Berlin
20.30 Anadolu Efes - Valencia
21.00 Zalgiris - Asvel
22.00 Panathinaikos - Barcelona
22.05 Maccabi - CSKA Moskova
22.45 Kızılyıldız - Bayern Münih

3 Mart Çarşamba

21.00 Baskonia - Olympiakos
22.45 Armani Milano - Fenerbahçe Beko

4 Mart Perşembe

20.00 Zenit - Real Madrid
20.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova
22.05 Maccabi - Valencia
22.30 Bayern Münih - Panathinaikos

5 Mart Cuma

20.00 Khimki - Alba Berlin
21.00 Zalgiris - Armani Milano
22.00 Olympiakos - Kızılyıldız
22.45 Asvel - Fenerbahçe Beko
23.00 Barcelona - Baskonia



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