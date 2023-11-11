THY EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu

İspanya temsilcisi Real Madrid'in formasını giyen Facundo Campazzo, THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta karşılaşmalarında 39 verimlilik puanıyla kariyer rekoru kıran Arjantinli oyun kurucu, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.



Bu organizasyonda ilk kez MVP seçilen 32 yaşındaki Campazzo, takımının konuk ettiği Virtus Segafredo Bologna'yı 100-74 mağlup ettiği maçta 18 sayı, 11 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.



İŞTE CAMPAZZO'NUN PERFORMANSI:



