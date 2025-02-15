THY Euroleague CEO'su, NBA'in Avrupa'da lig kurma planına karşı

THY Euroleague Üst Yöneticisi (CEO) Paulius Motiejunas, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetiminin, Avrupa'da lig kurma planını "mantıklı" bulmadığını ifade etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY Euroleague CEO'su, NBA'in Avrupa'da lig kurma planına karşı
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15 Şubat 2025 17:37
THY Euroleague Üst Yöneticisi (CEO) Paulius Motiejunas, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetiminin, Avrupa'da lig kurma planını "mantıklı" bulmadığını açıkladı.   İngiltere'nin başkenti Londra merkezli spor sitesi SportsPro'ya açıklamasında Motiejunas, "NBA'in Avrupa planı hiç mantıklı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa basketbolunun THY Euroleague sayesinde "mümkün olan en iyi organizasyona" sahip olduğunu belirten Motiejunas, "NBA liderliğindeki yeni bir kulüp organizasyonunun Avrupa basketboluna zarar vereceği" belirtti.

Motiejunas, "Benim için Avrupa'daki başka bir lig hakkında yorumlar okumak kişisel olarak hiçbir anlam ifade etmiyor." dedi.


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