THY Avrupa Ligi'nde 31. hafta programı

THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 31. hafta maçlarıyla devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY Avrupa Ligi'nde 31. hafta programı
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24 Mart 2021 15:05
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 31. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında 25 Mart Perşembe günü ve 26 Mart Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Ligde 19 galibiyetle 3. sırada yer alan Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Ligde 18 galibiyetle 6. sırada bulunan Fenerbahçe Beko ise organizasyonun diğer Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda 26 Mart Cuma günü karşılaşacak. Mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

- Program

THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

25 Mart Perşembe:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)

20.30 Anadolu Efes - Panathinaikos (Yunanistan)

22.00 Zalgiris (Litvanya) - Maccabi Playtika (İsrail)

22.45 ASVEL (Fransa) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Valencia Basket (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

26 Mart Cuma:

20.00 Khimki (Rusya) - Zenit (Rusya)

21.00 TD Systems Baskonia (İspanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe Beko

23.00 Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)



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