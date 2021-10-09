Thorstvedt: 'Taraftar neden tepki gösterdi, anlamadım'

Norveç'in A Milli Takımımız ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Kristian Thorstvedt açıklamalarda bulundu.



Golden sonra tribünlerin tepki gösterdiği gol sevinciyle ilgili olarak konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Normal bir kutlama yaptık, burada taraftara karşı bir şey yapmış değilim, neden tepki gösterdiler anlamadım. Takımımız çok iyi, teknik direktörümüz çok iyi, bu ekiple iyi işler başarabileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.



Attığı gole değinen orta saha, "Türkler maça çok ateşli başladılar. Biz sahaya çıktığımızda da ıslıkladılar. Maç sırasında 1 gol atarak onların coşkusunu azaltabileceğimi düşünmüştüm, öyle de oldu." dedi.



Golden sonra tribünlere doğru 3 kez yumruk sallamasıyla ilgili olarak "Gelecekte Türkiye'ye transfer olursan bu durum sorun olmaz mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Thorstvedt, "Mümkün olduğunca çabuk eve dönmek istiyorum şu an. Gol sevincimin Türk taraftarlar ile bir ilgisi yok aslında. Onlara karşı bir şey yapmadım. Maçtan sonra Erling Haaland bana mesaj attı. Çok mutlu diyebilirim." yanıtını verdi.



