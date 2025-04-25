Thomas Müller'den o teklife ret cevabı!

Bayern Münih'in sembol ismi ve yaşayan efsanesi Thomas Müller, MLS ekiplerinden FC Cincinnati'nin sunduğu sözleşme teklifini geri çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Thomas Müller'den o teklife ret cevabı!
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25 Nisan 2025 15:04
Bayern Münih'ten sezon sonu ayrılacağını açıklayan Thomas Müller, çeşitli ülkelerden birçok teklif almaya devam ediyor.

Adıyla Fenerbahçe ile de anılan Alman oyuncu, Amerika'dan gelen teklife sıcak bakmadı.

Alman basınından BILD ve ESPN'in doğruladığı haberlere göre 35 yaşındaki yıldız oyuncu, MLS ekiplerinden FC Cincinnati'nin transfer teklifini reddetti.

BAŞARILARI

Thomas Müller, Bayern Münih kariyerinde tam 12 Bundesliga şampiyonluğu, 6 Almanya Kupası, 8 Süper Kupa ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Kulüp formasıyla 780'in üzerinde maça çıkan Müller, 260'tan fazla gole imza attı. Bu sezon ise tüm kulvarlarda 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Almanya Milli Takımı'nda da 131 kez görev alan yıldız oyuncu, 45 golle katkı sağladı. 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Almanya kadrosunun da kilit isimlerinden biriydi.

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