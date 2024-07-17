Thomas Meunier, Fransa yolcusu!

Trabzonspor'dan ayrılan Thomas Meunier, Fransız ekibi Lille ile anlaşma sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Thomas Meunier, Fransa yolcusu!
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17 Temmuz 2024 09:05
Trabzonspor'da uzun zamandır gündemi meşgul eden Thomas Meunier'in takımdan ayrılışı kesinlik kazandı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Dortmund'dan bedelsiz olarak bordo-mavili takıma imza atan Belçikalı sağ bek ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde 15 Temmuz tarihine kadar Avrupa kupalarında oynayan bir takımdan teklif getirmesi durumunda serbest kalır maddesi yer alıyordu.

FRANSA'YA İMZA ATACAK

Ailesinin Trabzon'a gelmek istemediğini gerekçe gösteren Meunier, 14 Temmuz gece saat 23.55'te kulübe yazı göndererek sözleşmesini feshettiğini duyurdu ve Fransa'nın Lille takımı ile sözleşme imzalamak için bu ülkeye gitti.

YENİ ARAYIŞLAR BAŞLADI

Trabzonspor yaşanan bu gelişme üzerine hem yerli hem de yabancı bir sağ bek arayışına başladı.

Şubat ayında Dortmund'dan transfer edilen Belçikalı sağ bek, Trabzonspor formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 19 maça çıktı. Meunier, söz konusu 19 karşılaşmada 1 gol atıp, 7 asist yaparak 8 gole direkt katkı sağladı.

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