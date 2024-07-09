TFF Hakem Akademisi'nden hakemlere Türkiye - Hollanda maçı testi!

Avrupa Şampiyonası, Türkiye açısından geride kaldı ancak akisleri bir türlü son bulmadı. Hollanda karşısında kılpayı kaçan tur uzun süre konuşulacak, ancak maçın hakemi Fransız Clement Turpin'in kararları da oldukça tartışılacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi de, Avrupa Şampiyonası boyunca her maçta yaşanan pozisyonlarla ilgili hakem ve gözlemcilerin fikrini almak için anketler yaptı. Geliştirilen yeni yazılımla gerçekleştirilen bu anket sonuçları, hakemlerin bilgilerinin de test edilmesi imkanını sağladı.



Akademi, Turpin'in tartışmalı beş kararını ankete koyarak, bizim hakem ve gözlemcilerimizin de bunlarla ilgili neler düşündüğünü sordu.



İşte o sorular:



- Mert Müldür'e yapılan ve Xavi Simons'un sarı kartıyla sonuçlanan pozisyon hakkında ne düşünüyorsunuz? (Özellikle kırmızı kartın gerekli olup olmadığı konusunda)



- Samet Akaydin'in rakibiyle yerdeki çarpışmasında, Hollandalı oyuncunun hareketiyle ilgili görüşünüz nedir?



- Karşılaşmanın ilk yarısında Barış Alper'e yapılan pozisyonda, bariz gol şansı var mıdır?



- Hollanda kalesine çekilen şuttaki penaltı beklentisi hakkında ne düşünüyorsunuz?



- Rakip Hollanda'nın beklentisi olan potansiyel penaltıyla ilgili düşünceleriniz nelerdir?



Hakem Akademisi'nin çıkan sonuçları kendi bünyesinde eğitim amacıyla kullanacağı ifade edildi.



HAKEMLERLE İLGİLİ BİLGİ VERDİLER



TFF Hakem Akademisi, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası maçları öncesinde ay-yıldızlı ekibe katkı verdi. Maçları yöneten hakemlerin öne çıkan özellikleri, hakem oyuncu iletişimiyle ilgili kritik tüyolar, Almanya'ya iletildi ve dosya yapay zeka ile seslendirildi.





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