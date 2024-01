TFF'den Jehezkel ve Karzev için karar!

TFF; Antalyaspor, Başakşehir, Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in ideolojik propaganda nedeniyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı."1-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ'nün futbolcusu tarafından 14.01.2024 tarihinde sosyal medya hesabından (instagram) yapılan paylaşımda yer alan " ideolojik propaganda" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,EDEN KARZEV'in (Rams Başakşehir Futbol Kulübü Futbolcusu) 14.01.2024 tarihinde sosyal medya hesabından (instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan " ideolojik propagandası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2-BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü'nün 14.01.2024 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki futbolcusunun " ideolojik propagandası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu SAGIV SHALOM JEHEZKEL 'in aynı müsabakadaki " ideolojik propagandası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."Antalyasporlu Jehezkel'in, Trabzonspor maçında attığı golün ardından gol sevincinde gösterdiği bantta "100 days... 7.10" yazıyordu. Eden Karzev de benzer şekilde sosyal medya hesabından, "100 Bring Them Home Now" paylaşımı yaptı.