TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Macaristan Büyükelçisi'ni ziyaret etti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nu ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Macaristan Büyükelçisi'ni ziyaret etti.
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23 Mart 2025 00:17
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçı için gittiği Budapeşte'de Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nu ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, büyükelçilik konutundaki ziyarette Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun eşi Ekrem Ekşioğlu ve Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eşi Hatice Hacıosmanoğlu da yer aldı.

Başkan Hacıosmanoğlu, görüşmede Büyükelçi Ekşioğlu'na A Milli Takım forması hediye etti.

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