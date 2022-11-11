TFF Başkanı Büyükekşi, Akdaş'ı kabul etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdaş ve beraberindeki heyet, Büyükekşi'yi makamında ziyaret ederek spor yasası ve spor gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.



TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede kulüp başkan vekili Kubilay Güvenç ile yönetim kurulu üyeleri Cem Karakaşoğlu ve Şanser Kadooğlu da yer aldı.



Ziyarette karşılıklı forma takdimi yapıldı.



Akdaş ve beraberindekiler ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u da ziyaret etti.





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