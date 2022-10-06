TFF 2. Lig'de sonuçlar

TFF 2. Lig'de iki grupta 8. hafta maçları oynandı. İşte alınan sonuçlar...

Haber; AA
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TFF 2. Lig'de sonuçlar
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05 Ekim 2022 23:02
TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 8. hafta karşılaşmaları oynandı.

Karşılaşmaları sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Sivas Belediyespor-Çorum FK: 0-2

Bayburt İl Özel İdare-Somaspor: 0-3

Bitexen Düzcespor-Isparta 32 Spor: 1-0

Ankaraspor-Bursaspor: 1-1

Esenler Erokspor-Hes İlaç Afyonspor: 5-1

İnegölspor-Şanlıurfaspor: 1-2

Tarsus İdman Yurdu-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-Batman Petrolspor: 2-0

Anagol 24Erzincanspor-Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Kırmızı Grup:

Adıyaman FK-Etimesgut Belediyespor: 0-0

Pazarspor-Kocaelispor: 1-3

Silahtaroğlu Vanspor FK-Diyarbekirspor: 1-1

1461 Trabzon FK-GMG Kastamonuspor: 1-1

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-0

Uşakspor-Serik Belediyespor: 0-1

Weecoins Kırklarelispor-İskenderunspor: 0-2

Fethiyespor-Ankara Demirspor: 0-2

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Kırşehir FK: 1-0

Bucaspor 1928-Sarıyer: 3-1

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