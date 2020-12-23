TFF 1. Lig'de kural hatası: 'Hükmen yenileceğiz'

Menemen Belediyespor, Adanaspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelenin 3 dakikasında 1 yabancı fazla oynadığı için 3-0 hükmen mağlup sayılacak.



Mücadeleye 5 yabancıyla başlayan Menemen Belediyespor'da 76. dakikada değişiklik gerçekleşti. Şeref Özcan oyundan alınırken, Rasheed Ibrahim Akanbi oyuna dahil oldu. Menemen tarafı, bu hatayı fark ederek 3 dakika sonra Tidjani Anaane'yi oyundan alıp Murat Elkatmış'ı oyuna sürdü.



Menemen Belediyespor, mücadeleyi 7. dakikada Şeref, 45+3. dakikada Tayfun Aydoğan'ın golleriyle öne geçmişti. Adanaspor, 80. dakikada Ömer Çiçek ile farkı 1'e indirse de Kamara 83. dakikada skoru tekrar 3-1'e getirdi. Ergin Keleş, 90+3. dakikada maçın skorunu belirledi.



DİLAVER MUTLU: "6. YABANCIYI OYUNA SOKTUK"



Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, ''Maçla ilgili maçtan öncede söylemiştik. İyi futbol oynayıp öyle gitmek istiyoruz demiştik. Futbolcu kardeşlerim iyi oyun oynadılar. Golleri de buldular. 3-2 kazandık ama teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 6. yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık'' diye konuştu.



Menemen Belediyespor'da yardımcı antrenör Orhan Terzi'nin görevine maç sonrası son verildi.



