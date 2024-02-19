Tete'den gol yok, mücadele var

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete, Ankaragücü maçında skor katkısı yapamadı ama mücadelesi alkış aldı.

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Tete'den gol yok, mücadele var
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19 Şubat 2024 11:13
Galatasaray'ın büyük uğraşlarla kadrosuna kattığı fakat bir türlü beklediği verimi alamadığı Tete Ankaragücü maçında 11'de başladı.

Sambacı skordan yine uzak kaldı ama mücadelesiyle önceki maçlara göre daha aktif oynadı.

Hücumda hareketliliğiyle rakip savunmanın dengesini bozan oyuncu da geçer not alanlar arasındaydı.

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