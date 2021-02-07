'Terim & Muhammet, Klopp & Salah gibi'

Galatasaray'ın Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Fenerbahçe deplasmanında attığı golle takımına önemli bir zafer kazandırdı. Galatasaray formasıyla süre aldığı 2 maçta 2 gol atan Mohamed için eski takımı Zamalek'in basın sözcüsü Issam Salem de açıklamalarda bulundu.



Mısır'da ONTime Sports'a açıklamalarda bulunan Salem, "Mostafa Mohamed, büyük bir yeteneğe sahip olduğu için Galatasaray'da da şimdiye kadarki dönemde öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.



Mohamed'in Fatih Terim ile olan iyi ilişkisine de dikkat çeken Salem, "Liverpool'da Jurgen Klopp ile Mohamed Salah'ın ilişkisi, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile Mostafa Mohamed arasında tekrarlanacak" dedi.



Mısır basınında oyuncunun gol atmasıyla Zamalek'in bonuslar kazanacağına yönelik çıkan haberleri de değerlendiren Issam Salem, yapılan anlaşmada böyle bir madde olmadığını dile getirdi.



