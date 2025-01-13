Teknik direktör arayan Beşiktaş'ta karar haftası

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, Başkan Serdal Adalı'nın bu hafta içinde bu süreci tamamlaması bekleniyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Teknik direktör arayan Beşiktaş'ta karar haftası
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13 Ocak 2025 11:14

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı'nın, futbol camiasının heyecanla takip ettiği teknik direktör arayışını bu hafta sonuçlandırması bekleniyor. 

Adalı'nın amacı, yeni teknik adamı mümkün olan en kısa sürede getirip, tamamıyla futbolcu transferine odaklanmak... 

Başkanlığa seçildikten sonra görüştüğü ilk isim olan Sergen Yalçın'dan ailevi nedenlerinden dolayı olumlu yanıt alamayan Adalı, gözünü dünyaca ünlü teknik adamlara çevirmiş durumda. 

MASSIMILANO ALLEGRI İLE GÖRÜŞECEK 

Alman ekolüne daha sıcak bakan Adalı'nın listesindeki ilk isimlerin Niko Kovac, Roger Schmidt ve Felix Magath olduğu öğrenildi.

Öncelikle bu teknik adamlardan biriyle anlaşmaya çalışan Beşiktaş Başkanı, olumlu sonuç alamadığı takdirde rotayı İtalya'ya çevirip Massimilano Allegri ile görüşecek. 

 
 

 

 

 

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