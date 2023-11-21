Emekli NBA oyuncusu Jeff Teague, 2016 NBA playofflarında Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'i saha dışına itmesinin ardındaki sebebi açıkladı.



Teague, LeBron'a karşı playoff serisi kazanamama konusundaki hayal kırıklığını, 2016'da bizzat kendisinden çıkarmaya karar verdiğini itiraf etti:



"Kusura bakma GOAT. Kaybediyorduk ve kuyruk acım vardı. Ona karşı tek bir playoff maçı bile kazanamamıştım ve bundan artık bıkkınlık gelmişti. Sahada koşarken Atlanta'daki taraftarların da ona tezahürat yaptığını görünce, omzundan itip tribüne yolladım.



Öyle büyük tepki görmüştüm ki bazıları 'Sakatlansaydı seni öldürürdüm' falan yazıyordu. İşte ilk o zaman Instagram'ı silmiştim."



Teague, NBA kariyerinde 12,2 sayı, 2,4 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları yakalamış, LeBron'un 2015 ve 2016'da playofflarda süpürdüğü Hawks kadrosuyla All-Star seçilmeyi de başarmıştı.



