Tayfur Bingöl: "Bunları eğitin"

Beşiktaşlı Tayfur Bingöl, Galatasaray derbisi sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tayfur Bingöl: 'Bunları eğitin'
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05 Kasım 2022 22:18
Beşiktaşlı Tayfur Bingöl, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Derbiyle ilgili konuşan Tayfur Bingöl "Maça çok iyi hazırlandık. Atmosferi biliyorduk. Birkaç tane çok net pozisyon yakaladık. Golle sonuçlandırabilsek sahadan galip ayrılabilirdik. Çok güzel zamanlar var önümüzde. Bunu telafi edebiliriz." dedi.

Top toplayıcı çocuğa tepkisiyle ilgili konuşan Tayfur Bingöl "Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor. Bunun eğitimi verilmeli." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ın konsantrasyonu nasıldı?" sorusunu yanıtlayan Tayfur Bingöl "Bence konsantrasyon eksikliği yoktu. Pozisyonları gole çevirsek daha farklı olurdu. Pozisyonlar sonuçlanınca iyi oluyor, sonuçlanmayınca mağlup oluyorsunuz." diyerek sözlerini noktaladı.

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