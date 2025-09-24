24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
14:30
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Tatum'dan umut veren açıklama: "Haftada 6 gün rehabilitasyona boşuna gitmiyorum"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, sağ aşil tendonunu yırtmasına rağmen bu sezon sahalara dönme ihtimalini tamamen göz ardı etmedi.

Tatum'dan umut veren açıklama: 'Haftada 6 gün rehabilitasyona boşuna gitmiyorum'
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, sağ aşil tendonunu yırtmasına rağmen bu sezon sahalara dönme ihtimalini tamamen göz ardı etmedi.

Tatum, Mayıs ayında New York Knicks'e karşı oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin 4. maçında sakatlanmıştı.

ESPN'in First Take programına katılan Tatum, "Bu sezon kesin olarak oynamayacağımı söylemedim. En önemli şey tam iyileşme. %100 hazır olmak. Asla acele etmemek. Ama haftada altı gün rehabilitasyona da boşuna gitmiyorum." ifadelerini kullandı.


Boston Celtics, Tatum'un sakatlığı sonrası sahalara dönüş tarihi için resmi bir takvim açıklamadı. Altı kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, Ağustos ayında New England Patriots antrenmanında bot veya destek olmadan yürürken görüntülenmişti.

Celtics, yaz döneminde kadrosunda büyük değişikliklere gitti. Takımın önemli isimlerinden Jrue Holiday ve Kristaps Porzingis takas edilirken, tecrübeli uzun Al Horford serbest oyuncu konumunda ve takıma geri dönmesi beklenmiyor.

Tatum'un bu sezon geri dönüp dönmeyeceği belirsizliğini korurken, yıldız oyuncu Celtics'in şampiyonluk hedefinden sapmayacağına inandığını vurguladı:
"Bu organizasyonun bir parçası olarak Celtics formasıyla sahaya çıktığınızda belli bir standart vardır. Kadroda kim olursa olsun, biz her zaman şampiyonluk için mücadele ederiz. Bu standart asla değişmez."

Geçen sezonun playofflarında Tatum'un yanı sıra Damian Lillard ve Tyrese Haliburton da aşil tendonu sakatlığı yaşamıştı. Lillard birinci turda sakatlanırken, Haliburton NBA Finalleri'nin 7. maçında sakatlık yaşamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
