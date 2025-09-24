Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, sağ aşil tendonunu yırtmasına rağmen bu sezon sahalara dönme ihtimalini tamamen göz ardı etmedi.
Tatum, Mayıs ayında New York Knicks'e karşı oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin 4. maçında sakatlanmıştı.
ESPN'in First Take programına katılan Tatum, "Bu sezon kesin olarak oynamayacağımı söylemedim. En önemli şey tam iyileşme. %100 hazır olmak. Asla acele etmemek. Ama haftada altı gün rehabilitasyona da boşuna gitmiyorum." ifadelerini kullandı.
Boston Celtics, Tatum'un sakatlığı sonrası sahalara dönüş tarihi için resmi bir takvim açıklamadı. Altı kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, Ağustos ayında New England Patriots antrenmanında bot veya destek olmadan yürürken görüntülenmişti.
Celtics, yaz döneminde kadrosunda büyük değişikliklere gitti. Takımın önemli isimlerinden Jrue Holiday ve Kristaps Porzingis takas edilirken, tecrübeli uzun Al Horford serbest oyuncu konumunda ve takıma geri dönmesi beklenmiyor.
Tatum'un bu sezon geri dönüp dönmeyeceği belirsizliğini korurken, yıldız oyuncu Celtics'in şampiyonluk hedefinden sapmayacağına inandığını vurguladı:
"Bu organizasyonun bir parçası olarak Celtics formasıyla sahaya çıktığınızda belli bir standart vardır. Kadroda kim olursa olsun, biz her zaman şampiyonluk için mücadele ederiz. Bu standart asla değişmez."
Geçen sezonun playofflarında Tatum'un yanı sıra Damian Lillard ve Tyrese Haliburton da aşil tendonu sakatlığı yaşamıştı. Lillard birinci turda sakatlanırken, Haliburton NBA Finalleri'nin 7. maçında sakatlık yaşamıştı.
