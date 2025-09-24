Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, sağ aşil tendonunu yırtmasına rağmen bu sezon sahalara dönme ihtimalini tamamen göz ardı etmedi.Tatum, Mayıs ayında New York Knicks'e karşı oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin 4. maçında sakatlanmıştı.ESPN'in First Take programına katılan Tatum,ifadelerini kullandı.Boston Celtics, Tatum'un sakatlığı sonrası sahalara dönüş tarihi için resmi bir takvim açıklamadı. Altı kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, Ağustos ayında New England Patriots antrenmanında bot veya destek olmadan yürürken görüntülenmişti.Celtics, yaz döneminde kadrosunda büyük değişikliklere gitti. Takımın önemli isimlerinden Jrue Holiday ve Kristaps Porzingis takas edilirken, tecrübeli uzun Al Horford serbest oyuncu konumunda ve takıma geri dönmesi beklenmiyor.Tatum'un bu sezon geri dönüp dönmeyeceği belirsizliğini korurken, yıldız oyuncu Celtics'in şampiyonluk hedefinden sapmayacağına inandığını vurguladı:Geçen sezonun playofflarında Tatum'un yanı sıra Damian Lillard ve Tyrese Haliburton da aşil tendonu sakatlığı yaşamıştı. Lillard birinci turda sakatlanırken, Haliburton NBA Finalleri'nin 7. maçında sakatlık yaşamıştı.