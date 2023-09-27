Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Celtics ekibinin eski başantrenör Ime Udoka'nın cezalı olduğu dönemde kendini nasıl toparladığı hakkında konuştu.



Celtics, geçtiğimiz sezon başantrenör Udoka'nın takım politikalarının ihlali nedeniyle 2022-23 sezonunun tamamı boyunca uzaklaştırılmasıyla, beklenmedik bir olayla karşı karşıya kalmıştı.



Udoka'nın uzaklaştırılması, bir Celtics çalışanı ile başlangıçta rızaya dayalı olduğuna inanılan ancak daha sonra kadın tarafından itiraz edilen uygunsuz bir yakın ilişki iddiaları sonrası gerçekleşmişti.



Tüm bu tartışmalara rağmen Udoka, organizasyondaki geleceğine dair hiçbir garanti olmaksızın başantrenör olarak görevinde kalmayı sürdürmüştü.



Sonrasında yardımcı koç Joe Mazzulla geçici başantrenör olarak devreye girmiş ve Celtics'i NBA All-Star arasında etkileyici bir şekilde ligin en iyi derecesine taşımıştı.



Tatum yakın zamanda LOL Network'ün 'Cold as Balls' programında komedyen Kevin Hart ile yaptığı sohbet sırasında, takımın Udoka'nın uzaklaştırılması sonrası yaşadığı süreç hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Yeni bir koçumuzun olacağını antrenman kampından iki gün önce öğrenmiştik. Takımla konuştuğumu ve 'Bir karar vermemiz gerekiyor: Bu olay ya bizi dağıtacak ya da hepimizi bir araya getirecek.' dediğimi hatırlıyorum. Ve şahsen bizi daha güçlü ve daha iyi kılan bilinçli bir karar verdiğimizi düşünüyorum."



