Tarihte bir ilk: Erkek takımına kadın teknik direktör

İngiltere 4. Futbol Ligi ekibi Forest Green Rovers, teknik direktörlük görevine Hannah Dingley getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Tarihte bir ilk: Erkek takımına kadın teknik direktör
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05 Temmuz 2023 12:50
İngiltere 4. Futbol Ligi (League Two) ekibi Forest Green Rovers'ın başına geçen Hannah Dingley, ülkenin profesyonel liglerdeki ilk kadın teknik direktörü oldu.

Forest Green Rovers Kulübü, görevden alınan Duncan Ferguson'ın yerine geçici teknik direktör olarak 39 yaşındaki Dingley'nin getirildiğini duyurdu.

Kulübün altyapı takımını 2019'dan beri çalıştıran Dingley, İngiltere'deki profesyonel liglerde erkek futbol takımı yönetecek ilk kadın teknik direktör olma unvanını kazandı.

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