Tanguy Ndombele'yi hırs bastı

Galatasaray'da performansı eleştirilen Tanguy Ndombele, milli arada forma girmek için sıkı çalışıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Tanguy Ndombele'yi hırs bastı
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18 Kasım 2023 11:34
Galatasaray'da sezon başında Tottenham'dan büyük umutlarla kiralanan, ancak şu ana kadar takıma katkısı olmayan Tanguy Ndombele  verimli bir lig arası geçiriyor.

OKAN BURUK ÖZEL İLGİLENİYOR

Kendisine verilen özel programı uygulayan Fransız yıldızın kilo verme eğiliminde olduğu belirtildi. Buruk, son 2 günde yapılan antrenmanlarda Ndombele ile bizzat ilgilendi.

FESİH İHTİMALİ MASADA

Sarı-Kırmızılılar, fiziksel durumunu toparlayamaması halinde Ndombele'nin kontratını feshedip orta sahaya başka transferler yapmaya hazırlanıyor.


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