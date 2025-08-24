Talisca'dan bu sezon ilk!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, bu sezon ilk 11'de başladığı ilk maçında skor üretti.
Sarı-lacivertli ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup ettiği maçta, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 0-0 sona eren Göztepe mücadelesinde ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçındaki Benfica müsabakasında oyuna sonradan giren Anderson Talisca, Kocaelispor karşısında bu sezon ilk kez ilk 11'de başladı.
Talisca, karşılaşmanın 66. dakikasında Oğuz Aydın'ın ortasında kafayla topu filelere göndererek skoru 3-1'e getiren isim oldu.
Brezilyalı oyuncu 84. dakikada kenara gelirken oyuna İrfan Can Kahveci dahil oldu.
