Takımının hem başkanı hem antrenörü hem malzemecisi

Antalya'da, TFF Kadınlar 3'üncü Lig'de grubunu namağlup lider tamamlayıp 2'nci Lig'e yükselme maçları oynayan futbol kulübünün sahibi, başkanı, teknik direktörü, malzemecisi Özge İnpınar Uğurlu (43), futbolcularıyla şampiyonluğu hedefliyor.Kentte oturan Özge İnpınar Uğurlu, çocukluğundaki futbol sevgisiyle 6 yıl kadın futbol takımında lisanslı sporcu olarak forma giydi. Üniversite eğitimi sonrası antrenörlüğe başlayan Uğurlu, 4 yıl önce bir kadın futbol takımında teknik direktör ve yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı. Daha sonra kulübün sahibi olan ve başkanlık yapan Özge İnpınar Uğurlu'nun takımı, TFF Kadınlar 3'üncü Lig'de başarıyla mücadele etti. Uğurlu'nun teknik direktörlük, başkanlık ve malzemecilik yaptığı takım bu sezon grubunu namağlup lider tamamlayıp 2'nci Lig'e yükselme maçlarına katıldı.dedi.Play-Off müsabakalarının son 16 turunda 11 Mayıs'ta Çanakkale Arslancaspor'u 3-2 yendiklerini anlatan Uğurlu,diye konuştu.