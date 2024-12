Taha Akgül, başkanlığıyla da güreşte 'fark yaratmak' istiyor

ürkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, "Farklı bir federasyon başkanlığı yapmayı düşünüyorum. Öyle 'hayırlı olsun' ile geçirecek vaktimiz yok. Bir an önce planlamayı yapıp işimize koyulmamız lazım." dedi.



Taha Akgül, başkan seçildiği Ankara'daki genel kurulun ardından AA muhabirine yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Öncelikle genel kurulu değerlendiren Akgül, "Bugün, güreş için Allah'ın izniyle bir milat olacak. İnşallah birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, demokrasinin, barışın kazandığı bir gün olacak. Bundan sonra da güreş camiamızı bir araya getirme, küsleri barıştırma adına elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.



Akgül, yüksek oyla başkanlığa seçildiğine dikkati çekerek "Büyük çoğunlukla seçilmek benim için çok güzel oldu. Selçuk ağabey (Çebi) ile demokratik bir seçim geçirdik. O da bizim ağabeyimiz, milli takımda da beraberdik. Bir tane kazanan olacaktı. Biz de çok çalıştık, kendisi de çok çalıştı. O da camiamıza faydalı olmak istiyordu. Biz de faydalı olmak istiyorduk. Bu anlamda sahada elimizden geleni yaptık. İnanın gitmediğimiz ilimiz, gitmediğimiz kulübümüz kalmadı. Çocuklarımıza 3 bin eşofman takımı yaptırıp götürdük. Bunu da kendi imkanlarımızla yaptık." diye konuştu.



Federasyon başkanlığı döneminde de tüm illeri, kulüpleri, güreş ve olimpiyat eğitim merkezlerini ziyaret edeceğini dile getiren Akgül, şöyle devam etti:



"Farklı bir federasyon başkanlığı yapmayı düşünüyorum. Öyle 'hayırlı olsun' ile geçirecek vaktimiz yok. Kısa vadede hemen Türkiye Şampiyonası, daha sonra ranking turnuvaları var. Bir an önce planlamayı yapıp işimize koyulmamız lazım. Çünkü genel kurulumuz 40 gün ertelendi. Bu anlamda da biraz zaman kaybettik."



Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreçteki destekleri için teşekkür ederek, şunları söyledi:



"Sağ olsun bizleri yola çıkaran kendileriydi. Milletimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı mahcup etmedik. Buradan olumsuz bir sonuç çıksa çok mahcup olurduk. Bu kariyer mahcup olurdu, Cumhurbaşkanımıza karşı biz mahcup olurduk. O yüzden bu süreci alnımın akıyla inşallah tamamladım. Gerçekten çok çalıştım. Beş aydır ailemden ayrıyım. 3,5 aylık bir kızım var, daha 10 gün elime almadım."



İlk icraat



Taha Akgül, "İlk icraatın ne olacak?" sorusuna "Öncelikle güzel, liyakatli görev dağılımlarını yapıp, sahayı çalışır hale getirmemiz gerekecek. Daha sonra Türkiye şampiyonalarında kadroları belirlememiz gerekecek. Ardından inşallah temel problemlerle hemen ilgilenmeye başlayacağız." yanıtını verdi.



"Türk güreşinde olimpiyat altın madalyası özlemi sona erecek mi?" sorusu üzerine ise Akgül, "Olimpiyat şampiyonluğu son olarak 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda bana nasip olmuştu. İnşallah benim dönemimde de bu hasreti, 2028 Olimpiyatları'nda sonlandıracağız." şeklinde görüş belirtti.



Altyapıya önem vereceklerini vurgulayan Akgül, "Şu an altyapıda biraz problemlerimiz var. Altyapıdaki potansiyelimizi kaybetmeye başlamıştık. Bunu toparlama adına ilk başta müsabaka, kamp sayılarını artıracağız. Çocukları maddi anlamda biraz daha destekleyeceğiz, federasyon olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Maddi motivasyona sahip olurlarsa işlerine daha çok sarılırlar, en azından güreşi bırakmazlar. İnşallah altyapıdaki rekabet ortamını tekrar sağlayacağız." dedi.



Kariyeri şampiyonluklarla dolu



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandığı karşılaşmanın ardından ayakkabılarını minderde çıkarak sporculuk hayatını noktalayan Akgül, güreş kariyerinde önemli başarılara imza attı.



Olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya alan Akgül, ayrıca 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti.



Akgül, bu üç kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak ulaşılması zor başarı gösterdi.



Paris Olimpiyatları'ndan döndükten sonra başkanlığa adaylığını açıklayan Akgül, federasyonun 5. olağan ve mali genel kurulunda kullanılan 288 oyun 189'unu alarak 4 yıllık süre için başkanlık görevine seçildi.