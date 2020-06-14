Süper Lig'de 27. hafta sonuçları ve şampiyonluk adaylarının kalan maçları

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zorunlu ara verilen Süper Lig, 27. hafta maçlarıyla birlikte tekrar başladı.
İşte Süper Lig'de 27. haftanın şu ana kadar oynanan maçlarının sonuçları ve puan durumu ile şampiyonluk adaylarının kalan maçları...
Göztepe 1-3 Trabzonspor
Fenerbahçe 2-1 Kayserispor
Başakşehir 2-0 Alanyaspor
Beşiktaş 1-2 Antalyaspor
Malatyaspor 1-2 Kasımpaşa
Gençlerbirliği 2-1 Konyaspor
Gaziantep 1-1 Ankaragücü
Çaykur Rizespor 2-0 Galatasaray
15 Haziran 2020 Pazartesi
21.00 Sivasspor - Denizlispor
PUAN DURUMU
56 - Trabzonspor
56 - Başakşehir
50 - Galatasaray
49 - Sivasspor (1 maçı eksik)
44 - Beşiktaş
43 - Alanyaspor
43 - Fenerbahçe
37 - Göztepe
33 - Gaziantep
33 - Antalyaspor
31 - Denizlispor (1 maçı eksik)
31 - Gençlerbirliği
29 - Kasımpaşa
28 - Rizespor
26 - Konyaspor
25 - Malatyaspor
24 - Ankaragücü
22 - Kayserispor
ŞAMPİYONLUK ADAYLARININ KALAN MAÇLARI
TRABZONSPOR
Kalan maçları
Alanyaspor (D)
Ankaragücü
Galatasaray (D)
Antalyaspor
Denizlispor (D)
Konyaspor
Kayserispor (D)
BAŞAKŞEHİR
Kalan maçları
Ankaragücü (D)
Galatasaray
Antalyaspor (D)
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
GALATASARAY
Kalan Maçları
Gaziantep
Başakşehir (D)
Trabzonspor
Alanyaspor (D)
Ankaragücü
Göztepe
Antalyaspor (D)
SİVASSPOR (1 MAÇI EKSİK)
Kalan Maçları
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Gençlerbirliği
Göztepe (D)
İşte Süper Lig'de 27. haftanın şu ana kadar oynanan maçlarının sonuçları ve puan durumu ile şampiyonluk adaylarının kalan maçları...
Göztepe 1-3 Trabzonspor
Fenerbahçe 2-1 Kayserispor
Başakşehir 2-0 Alanyaspor
Beşiktaş 1-2 Antalyaspor
Malatyaspor 1-2 Kasımpaşa
Gençlerbirliği 2-1 Konyaspor
Gaziantep 1-1 Ankaragücü
Çaykur Rizespor 2-0 Galatasaray
15 Haziran 2020 Pazartesi
21.00 Sivasspor - Denizlispor
PUAN DURUMU
56 - Trabzonspor
56 - Başakşehir
50 - Galatasaray
49 - Sivasspor (1 maçı eksik)
44 - Beşiktaş
43 - Alanyaspor
43 - Fenerbahçe
37 - Göztepe
33 - Gaziantep
33 - Antalyaspor
31 - Denizlispor (1 maçı eksik)
31 - Gençlerbirliği
29 - Kasımpaşa
28 - Rizespor
26 - Konyaspor
25 - Malatyaspor
24 - Ankaragücü
22 - Kayserispor
ŞAMPİYONLUK ADAYLARININ KALAN MAÇLARI
TRABZONSPOR
Kalan maçları
Alanyaspor (D)
Ankaragücü
Galatasaray (D)
Antalyaspor
Denizlispor (D)
Konyaspor
Kayserispor (D)
BAŞAKŞEHİR
Kalan maçları
Ankaragücü (D)
Galatasaray
Antalyaspor (D)
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
GALATASARAY
Kalan Maçları
Gaziantep
Başakşehir (D)
Trabzonspor
Alanyaspor (D)
Ankaragücü
Göztepe
Antalyaspor (D)
SİVASSPOR (1 MAÇI EKSİK)
Kalan Maçları
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Gençlerbirliği
Göztepe (D)