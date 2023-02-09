Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı iş birliğinde deprem bölgesine 1000 konteynerlik mahalle kurma kararı aldıklarını söyledi.



Ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "UEFA, depremzedelere destek olmak amacıyla tarafımıza 300 bin euro gönderdi. Ayrıca yine UEFA tarafından, tüm ülke federasyonlarına, ülkemize destek olunması talebiyle resmi mektup gönderildi." açıklamasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi "Daha önce ertelediğimiz maçları, bugün itibariyle 3-4 Mart tarihleri arasında oynatma kararı aldık." diye konuştu.