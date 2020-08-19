Süper Lig ekibi Fenerbahçeli Allahyar'a talip oldu

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon transfer ettiği ve sezonun bir bölümünü İstanbulspor'da kiralık geçiren Allahyar'a Süper Lig'den talip çıktı.

Süper Lig ekibi Fenerbahçeli Allahyar'a talip oldu
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19 Ağustos 2020 13:55
Fenerbahçe'de üst üste transfer açıklanırken ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.

Sarı Lacivertli ekipte 19 yaşındaki futbolcusu Allahyar'a Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün talip olduğu öğrenildi. Başkent ekibinin bu oyuncuyu kiralamak için görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

Allahyar, geçtiğimiz sezon 7 kez 1. Lig'de forma giydi.

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