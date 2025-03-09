Süper Lig'de korku dolu anlar; Rey Manaj!

Sivasspor-Göztepe maçının 3.dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Rey Manaj, ambulansla hastaneye götürüldü.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de korku dolu anlar; Rey Manaj!
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09 Mart 2025 13:41
Son güncelleme 09 Mart 2025 13:54
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor - Göztepe maçında talihsiz bir an yaşandı. 

Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı.

Mücadelenin 3.dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Arnavut golcü, ambulansla hastaneye götürüldü.

Rey Manaj'ın hastaneye götürüldüğü sırada bilincinin açıldığı öğrenildi.










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