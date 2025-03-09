Süper Lig'de korku dolu anlar; Rey Manaj!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor - Göztepe maçında talihsiz bir an yaşandı.
Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı.
Mücadelenin 3.dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Arnavut golcü, ambulansla hastaneye götürüldü.
Rey Manaj'ın hastaneye götürüldüğü sırada bilincinin açıldığı öğrenildi.
Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı.
Mücadelenin 3.dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Arnavut golcü, ambulansla hastaneye götürüldü.
Rey Manaj'ın hastaneye götürüldüğü sırada bilincinin açıldığı öğrenildi.
🚑 Rey Manaj, Koray Günter ile girdiği pozisyonun ardından hastaneye kaldırıldı.pic.twitter.com/TfZepUfMmY
— Sporxtv (@sporxtv) March 9, 2025
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