Süper Lig'de dört kulüp, PFDK'ye sevk edildi!

TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü PFDK'ye sevk ettiğini açıkladı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Kayserispor, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildi.



Ayrıca Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş ile Beşiktaş Futbol AŞ yöneticileri Fırat Fidan ve Kerem Gürel de PFDK'ye verildi.





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