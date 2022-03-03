Süper Lig'de 4 maçın hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında cuma ve cumartesi günü oynanacak 4 maçta görev alacak hakemler belli oldu.
TFF'nin açıklamasında pazar ve pazartesi oynanacak 6 karşılaşmanın hakemi ise açıklanmadı
İşte Süper Lig'de 28. haftadaki ilk 4 maçın hakemleri:
Öznur Kablo Yeni Malatyayspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan
TFF'nin açıklamasında pazar ve pazartesi oynanacak 6 karşılaşmanın hakemi ise açıklanmadı
İşte Süper Lig'de 28. haftadaki ilk 4 maçın hakemleri:
Öznur Kablo Yeni Malatyayspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan